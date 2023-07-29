Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Diz kireçlenmelerine karşı ameliyatsız "hidrojel" uygulaması

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 12:21
        Diz kireçlenmelerine karşı ameliyatsız "hidrojel" uygulaması

        BURSA (AA) - CEM ŞAN - Orta yaş ve üstü bireylerde daha sık rastlanan diz kireçlenmesi rahatsızlıklarında uygulanmaya başlanan yeni nesil "hidrojel" tedavisi, hastaların ameliyat olmadan ağrılarından kurtulmasını sağlıyor.

        Kıkırdaktaki sorunlar nedeniyle özellikle orta yaş ve üzerinde yaşanan diz ağrılarını gidermek için ameliyatsız tedavi yöntemlerinden olan hidrojel uygulamasında, diz eklemleri arasındaki kıkırdak bölgeye sıvı enjekte ediliyor. Vücut içinde emilimi olmayan sıvı, uzun yıllar diz içinde kalarak kemiklerin sürtünmesini önlüyor.

        Bursa'da bu tedaviyi hastalarına uygulayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Oktay Nar, AA muhabirine, halk arasında "kireçlenme" olarak nitelendirilen diz ağrılarının kıkırdak dokusunun kaybıyla ortaya çıktığını, vücudun ürettiği sıvının belli bir süreden sonra bu bölgeye yetmediğini söyledi.

        Dizin içine platin yerleştirme, protez koyma, kapak değiştirme ameliyatlarına alternatif olarak Türkiye'de yeni uygulanmaya başlanan hidrojelin diğerlerinden farklı olduğunu kaydeden Nar, "Hidrojel sıvısının yüzde 97,5'i sudan, yüzde 2,5'i de poliakrilamid denilen vücut tarafından emilemeyen bir dolgu malzemesinden oluşuyor. Bu dolgu malzemesi estetik sektörü başta olmak üzere birçok tedavide yıllarca kullanılmış. Bu sıvı vücut tarafından emilmiyor, vücut bunu yok edemiyor, dizin içinde ömür boyu kalıyor." diye konuştu.

        Nar, hidrojelin hastane ya da ameliyathaneye gerek olmadan klinik koşullarında yapılabildiğini dile getirdi.

        Hidrojelin dizin kireçlenme seviyesine göre uygulandığını anlatan Nar, şöyle devam etti:

        "Genç hastalarda hücresel yenilenme tedavileri tercih etmekle birlikte bunların başarılı olamadığı durumlarda hidrojel tedavisini, diz protezi ya da platin ameliyatından önce son çare olarak öneriyoruz. Uygulama yaklaşık 5 dakika sürmektedir ama her ne kadar literatürde şimdiye kadar hiçbir alerjik reaksiyon olmasa da hastalarımızı uygulamayı yaptıktan sonra biraz bekletiyoruz ve durumlarını kontrol ediyoruz. Toplamda yarım saatlik süreci alıyor. Hasta uygulamadan sonra normal hayatına geri dönebiliyor. Bu sıvı vücut tarafından emilmediği için ve bir zamana ihtiyacı olduğu için dizinizde ilk yapıldığı birkaç gün ağrı olabiliyor. Ağrı kesicilerle, sprey, merhem, buz uygulamalarıyla süreç başarılı bir şekilde atlatılabiliyor."

        Nar, hastalarda yaklaşık 3 aylık sürecin ardından büyük ölçüde iyileşme gözlemlendiği bilgisini verdi.

        Bilimsel çalışmalara göre bu yöntemin hastalardaki başarısının yüzde 80'ler civarında olduğunu ifade eden Nar, özellikle ameliyatı riskli görülen, kalbinde pil, kanama sorunları bulunanlar için önemli bir alternatif olduğunu vurguladı.

        - "1,5-2 saat tempolu yürüyüş yapabiliyorum"

        Ayser Özdemir de 2 yıl önce bir dizinden protez ameliyatı geçirdiğini, diğer dizinde ağrılar başlayınca doktora başvurduğunu belirtti.

        Tedavi öncesi yürümekte çok zorluk çektiğini söyleyen Özdemir, "Bastonla falan geziyordum. Yürürken çocuklarımdan destek alıyordum. Bu uygulamayı yaptırdıktan sonra yürüyerek eve gittim. Evde mutfağıma geçip işlerime başladım. Hiç yatmadım, ağrı sızı yaşamadım. Şimdi çocuklarımla 1,5-2 saat tempolu yürüyüş yapabiliyorum. Hiçbir yan etkisini görmedim. Gayet memnunum." ifadesini kullandı.

        Nermin Özparlak ise 10 yıl önce iki dizinde birden kireçlenme başladığını, bu süreçte dayandığını ancak yürüyemeyecek noktaya geldiğini dile getirerek, "Önce sol dizime, çok güzel sonuç alınca bir ay sonra diğer dizime yaptırdım. Merdivenleri zorla çıkıyordum, şimdi hiç aksamadan normal şekilde çıkabiliyorum. Önceden gece uykularımdan ağrılarla uyanıyordum, şimdi hiç öyle bir şey yok ağrılarım tamamen bitti." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O tokada 5 yıl hapis istemi
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        Barajda 45 günlük su kaldı! Belediye'den vatandaşa SMS'le uyarı
        Barajda 45 günlük su kaldı! Belediye'den vatandaşa SMS'le uyarı
        "Atık suyun okyanusa tahliyesi 'dönüm noktası' olacak"
        "Atık suyun okyanusa tahliyesi 'dönüm noktası' olacak"
        Yelkan'ın öldüğü kazada sürücüye 24 ay taksitle para cezası!
        Yelkan'ın öldüğü kazada sürücüye 24 ay taksitle para cezası!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Dünyanın en yaşanabilir kentleri!
        Dünyanın en yaşanabilir kentleri!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Yunanistan'daki yangınların kaynağı ne?
        Yunanistan'daki yangınların kaynağı ne?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Bolu'daki yangına müdahale sürüyor
        Bolu'daki yangına müdahale sürüyor
        Suda aşk
        Suda aşk
        Kemer'de 1120 futbol sahası kadar alan yandı!
        Kemer'de 1120 futbol sahası kadar alan yandı!
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!

        Benzer Haberler

        Bursa'da 10 yıldır böbrek yetmezliği olan hasta nakille sağlığına kavuştu
        Bursa'da 10 yıldır böbrek yetmezliği olan hasta nakille sağlığına kavuştu
        16 köpek, kapatılan üretim çiftliğinde ölüme terk edildi
        16 köpek, kapatılan üretim çiftliğinde ölüme terk edildi
        Orhaneli'de istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Orhaneli'de istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        "61. Uluslararası Bursa Festivali"nde Alim Qasimov, Michel Godard ve Hüsnü Şenlendirici sahne aldı
        "61. Uluslararası Bursa Festivali"nde Alim Qasimov, Michel Godard ve Hüsnü Şenlendirici sahne aldı
        Bursa'da kaza yapan otomobilin yol kenarındaki piknikçilere çarpması sonucu 1 kişi öldü
        Bursa'da kaza yapan otomobilin yol kenarındaki piknikçilere çarpması sonucu 1 kişi öldü
        BBP Genel Başkanı Destici nikah şahidi oldu
        BBP Genel Başkanı Destici nikah şahidi oldu