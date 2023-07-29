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        Akraba ziyareti için geldiği Bursa'da kaybolan gurbetçiyi arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 16:04
        Akraba ziyareti için geldiği Bursa'da kaybolan gurbetçiyi arama çalışması başlatıldı

        BURSA (AA) - Hollanda'dan akraba ziyaretinde bulunmak amacıyla geldiği Bursa'nın Kestel ilçesinde kaybolan kişi, ekipler tarafından aranıyor.

        Hollanda'da yaşayan Veysel Dağhan (52), birkaç gün önce Kestel Alaçam Mahallesi'ndeki akrabalarının evine geldi.

        Yürüyüş yapacağını söyleyerek dün akşam evden ayrılan Dağhan'ın geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

        İhbarın ardından Bursa Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri arama çalışması başlattı.

        Dağhan'ın daha önce beyin ameliyatı geçirdiği ve unutkanlık rahatsızlığının bulunduğu öğrenildi.

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