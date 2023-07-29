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        2. Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nda sporcular Yalova'dan Bursa'ya yüzdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 16:56
        2. Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nda sporcular Yalova'dan Bursa'ya yüzdü

        BURSA (AA) - Yalova'nın Kapaklı köyü ile Bursa'nın Mudanya ilçesi arasında bu yıl 2'ncisi düzenlenen Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu sona erdi.

        Mudanya Belediyesi ile Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü tarafından organize edilen etkinlikte, Kapaklı'dan yüzmeye başlayan 3'ü kadın 15 sporcuya deniz polisi ekipleri eşlik etti.

        Yaklaşık 12 bin metrelik maratonu 6 saatte tamamlayıp Mudanya sahiline çıkan sporcular, alkışlarla karşılandı.

        Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı, AA muhabirine, bu tür yarışmaların 3 sene üst üste icra edilince gelenekselleşeceğini ve uluslararası bir katılımın oluşabileceğini söyledi.

        Gelecek sene Avrupa Yüzme Federasyonundan gözlemci davet edileceğini belirten Vanlı, "Yarışmamızın Avrupa standartlarında olduğunu resmi olarak teyit edip bir sonraki yılda uluslararası katılıma yarışmamamızı açacağız." dedi.

        Yarışmada erkeklerde ilk 3 sıra Alper Gezmiş, İlker Kirişçiler, Dursun Saru, kadınlarda ise Sanem Dilek, Yasemin Altintaş ve Zeynep Türkay'dan oluştu.

        Dereceye girenlere ödülleri, İsmet İnönü Parkı'nda düzenlenen törenle verildi.

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