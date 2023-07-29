GÜNCELLEME - Akraba ziyareti için geldiği Bursa'da kaybolan gurbetçi Kayseri'de ortaya çıktı
BURSA (AA) - Hollanda'dan akraba ziyareti için geldiği Bursa'nın Kestel ilçesinde kaybolan kişi, Kayseri'de kardeşinin yanında bulundu.
Hollanda'da yaşayan Veysel Dağhan (52), birkaç gün önce Kestel Alaçam Mahallesi'ndeki akrabalarının evine geldi.
Yürüyüş yapacağını söyleyerek dün akşam evden ayrılan Dağhan'ın geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
İhbarın ardından Bursa Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
Dağhan'ın Kayseri'de yaşayan kardeşiyle irtibata geçen ekipler, kayıp kişinin burada olduğunu belirledikten sonra arama çalışmalarına son verdi.