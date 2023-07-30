"61. Uluslararası Bursa Festivali"nde Dilek Türkan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası sahne aldı

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 61'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Dilek Türkan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası aynı sahneyi paylaştı.

Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konser öncesinde farklı yaştaki müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Konserde ilk sahneyi alan Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ve solistleri şef Nilüfer Göl eşliğinde "Cumhuriyet Şarkıları"ndan oluşan eserleri seslendirdi.

Gecede Dilek Türkan, "Bülbülüm altın kafeste", "Ah bir ateş ver", "Kadifeden kesesi" ve "Kimseye etmem şikayet" gibi şarkıları seslendirdi.

Gecenin sonunda sanatseverler Dilek Türkan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'nın performansını uzun süre alkışladı.