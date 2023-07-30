Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        "61. Uluslararası Bursa Festivali"nde Dilek Türkan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası sahne aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 02:57
        "61. Uluslararası Bursa Festivali"nde Dilek Türkan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası sahne aldı

        BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 61'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Dilek Türkan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası aynı sahneyi paylaştı.

        Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konser öncesinde farklı yaştaki müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

        Konserde ilk sahneyi alan Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ve solistleri şef Nilüfer Göl eşliğinde "Cumhuriyet Şarkıları"ndan oluşan eserleri seslendirdi.

        Gecede Dilek Türkan, "Bülbülüm altın kafeste", "Ah bir ateş ver", "Kadifeden kesesi" ve "Kimseye etmem şikayet" gibi şarkıları seslendirdi.

        Gecenin sonunda sanatseverler Dilek Türkan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'nın performansını uzun süre alkışladı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Koca duyurdu: Yasak olacak
        Bakan Koca duyurdu: Yasak olacak
        Trafik polisi duygulandırdı
        Trafik polisi duygulandırdı
        Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü anlar kamerada
        Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü anlar kamerada
        O görüntülere inceleme
        O görüntülere inceleme
        8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        Arda Güler'den kötü haber!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Selin izleri siliniyor
        Selin izleri siliniyor
        Fransa onu konuşuyor
        Fransa onu konuşuyor
        Tadic'ten Beşiktaş açıklaması!
        Tadic'ten Beşiktaş açıklaması!
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        Galatasaray'da yerli harekatı!
        Galatasaray'da yerli harekatı!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Depreme eşdeğer dans
        Depreme eşdeğer dans
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Orta Anadolu burada serinliyor
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Suda aşk
        Suda aşk

        Benzer Haberler

        Metal işleme atölyesinde boya kazanı patladı; 2 yaralı
        Metal işleme atölyesinde boya kazanı patladı; 2 yaralı
        Bursa'da ölümlü trafik kazasına karışan iki sürücüden biri tutuklandı
        Bursa'da ölümlü trafik kazasına karışan iki sürücüden biri tutuklandı
        2. Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nda sporcular Yalova'dan Bursa'ya yüzdü
        2. Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nda sporcular Yalova'dan Bursa'ya yüzdü
        Bursa'da metal boyama atölyesinde patlama nedeniyle 2 işçi yaralandı
        Bursa'da metal boyama atölyesinde patlama nedeniyle 2 işçi yaralandı
        GÜNCELLEME - Akraba ziyareti için geldiği Bursa'da kaybolan gurbetçi Kayseri'de ortaya çıktı
        GÜNCELLEME - Akraba ziyareti için geldiği Bursa'da kaybolan gurbetçi Kayseri'de ortaya çıktı
        Akraba ziyareti için geldiği Bursa'da kaybolan gurbetçiyi arama çalışması başlatıldı
        Akraba ziyareti için geldiği Bursa'da kaybolan gurbetçiyi arama çalışması başlatıldı