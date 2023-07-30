Bursa'da tırın motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tır ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Y. (46) idaresindeki 03 VP 898 plakalı tır, Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköy Mahallesi yol ayrımı yakınında E.B. (18), idaresindeki 16 APN 534 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, E.B. ile arkasında bulunan A.K. (17), yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan 2 yaralının sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Bu arada tır şoför M.Y, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.