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        Kars'ta şarampole devrilen otobüsün Bursa'dan hareket anı kameralarca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 13:01
        Kars'ta şarampole devrilen otobüsün Bursa'dan hareket anı kameralarca kaydedildi

        BURSA (AA) - Kars'ta 7 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişi yaralandığı kazada, yolcu otobüsünün Bursa Otobüs Terminalinden hareket anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

        Terminalin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Bursa-Kars seferini yapan Turgut Reis firmasına ait 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsünün, 66 numaralı perondan hareket etmeden önce yolcuların yakınlarıyla vedalaşması yer alıyor.

        Yolcu yakınlarının el salladığı kayıtlarda, otobüsün dün saat 11.22 itibarıyla Bursa Otobüs Terminali'nden ayrıldığı görülüyor.

        Bursa-Kars seferini yapan Turgut Reis firmasına ait 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, sabah saatlerinde Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrilmişti.

        Yaklaşık 50 metre düştükten sonra ters dönen otobüsteki 7 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı.

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