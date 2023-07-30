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        Bursa'da bina yıkımı yaparken devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 16:57
        Bursa'da bina yıkımı yaparken devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı

        BURSA (AA) - Bursa'da bir binanın yıkım çalışması sırasında ekskavatörün devrilmesi sonucu operatör yaralandı.

        Bursa Kent Meydanı çevresindeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bir binanın yıkımını gerçekleştiren iş makinesi, zeminin kayması nedeniyle devrildi.

        Devrilen ekskavatörde sıkışan operatör Hasan D, itfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.

        Yaralanan Hasan D, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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