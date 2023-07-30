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        Bursa'da bir kişiyi alıkoyup darbeden sanıkların yargılanmasına devam ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 21:38
        Bursa'da bir kişiyi alıkoyup darbeden sanıkların yargılanmasına devam ediliyor

        BURSA (AA) - Bursa'da bir kişiyi alıkoyup darbeden, 3'ü tutuklu, 4 sanığın yargılanmasının sürdüğü bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan "Ofiste İşkence" haberlerine ilişkin, birtakım bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması gerektiği belirtildi.

        Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde, 4 Mayıs 2023'te meydana gelen olay nedeniyle, mağdur C.B'nin, polis merkezine müracaatı üzerine, güvenlik görevlilerince yasal işlem başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Olayın aydınlatılması amacıyla yapılan çalışmalarda; aralarında husumet bulunan M.K, Y.E.K, A.D.U. ve M.V'nin, C.B'yi alıkoyarak darbettikleri ve sonrasında serbest bıraktıkları tespit edilmiştir. Yapılan aramalarda, mağdurun darbedildiği sırada alınan görüntüler ele geçirilmiş ve yakalanan sanıklar adli makamlara sevk edilmiştir. Sürdürülen yargılama safhasında sanıklardan Y.E.K'nin tutuksuz, M.K, A.D.U. ve M.V'nin tutuklu yargılanmalarına devam edildiği anlaşılmıştır."

        Öte yandan, haklarında, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma ve özel hayatın gizliğini ihlal ile şantaj" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istenen 4 sanığın yargılandığı davanın, ilk duruşmasının geçtiğimiz günlerde görüldüğü, tutuklu 3 sanığın mevcut hallerinin devamına karar verilerek, duruşmanın ertelendiği öğrenildi.

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