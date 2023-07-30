Bursa'da çarpışan hafif ticari araç ile otomobildeki 6 kişi yaralandı
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ortaköy yolunda, Ferdi Yılmaz (42) idaresindeki 16 SRD 01 plakalı hafif ticari araç ile Sefa İlarslan (26) yönetimindeki 16 PG 602 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Emre Bayram, Berat Yılmaz, Yaren Yılmaz, Muhammed Ali Karaca, Halil İbrahim Karaca ve Ferdi Yılmaz yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan yaşanan kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.