İnegöl'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Ramazan O. idaresindeki 42 RN 999 plakalı kamyon, Bursa-Ankara kara yolu Mezitler bölgesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi
Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kamyon şoförü, burada tedavi altına alındı.
Kamyon kasasında bulunan kirazların kara yoluna saçıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.