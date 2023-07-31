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        İnegöl ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:35
        İnegöl ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

        BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

        Alınan bilgilere göre, Mahmudiye Mahallesi Artezyen Sokak üzerinde karşılaşan M.S.H. ile H.H. arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.S.H. bıçakla yaralandı.

        Olay yerine gelen polis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

        Polis tarafından yakalanan şüpheli H.H'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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