"61. Uluslararası Bursa Festivali" Yıldız Tilbe konseri ile sona erdi

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 61'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali" Yıldız Tilbe konseriyle sona erdi.

Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konser öncesinde farklı yaştaki müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Konserde Yıldız Tilbe, sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Gecede Tilbe, "Çabuk Olalım Aşkım", "Çat Kapı", "Delikanlım" ve "Aşk Laftan Anlamaz ki" gibi şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

Gecenin sonunda sanatseverler, Yıldız Tilbe ve orkestrasının performansını uzun süre alkışladı.