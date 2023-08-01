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        Bursa'daki silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 05:31
        Bursa'daki silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        İntizam Mahallesi 3. Tabak Sokak'ta Y.E. ile A.H. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma yaşandı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine A.H, yanında bulunan av tüfeğiyle ateş ederek Y.E'yi yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Y.E, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından olay yerinde yakalanan A.H. ise gözaltına alınarak emniyette götürüldü.

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