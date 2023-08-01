Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bursa'da devrilen motosikletteki iki gençten biri öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 11:48
        Bursa'da devrilen motosikletteki iki gençten biri öldü

        BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Bursa-Ankara kara yolunda seyreden Ahmet Bayram (23) yönetimindeki 54 AHT 864 plakalı motosiklet, Akçaderesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Bayram'ın olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, arkasında oturan Mustafa D. (22) ağır yaralandı.

        Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç, buradaki müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kazada ölen sürücünün cansız bedeni ise İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Maksimum sıcaklık 1.7 derece arttı
        Maksimum sıcaklık 1.7 derece arttı
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Dilşat daha 20 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!
        Dilşat daha 20 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Doksuri Tayfunu can aldı!
        Doksuri Tayfunu can aldı!
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ramos bombası!
        Ramos bombası!
        Gişelere bereket yağdı
        Gişelere bereket yağdı
        İşte Joao Pedro'nun yeni takımı!
        İşte Joao Pedro'nun yeni takımı!
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup
        Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup

        Benzer Haberler

        Osman Gazi, vefatının 697'nci yılında anılıyor
        Osman Gazi, vefatının 697'nci yılında anılıyor
        Keman sanatçısının en özel konseri; orkestra üyeleri hastalanınca 16 yaşınd...
        Keman sanatçısının en özel konseri; orkestra üyeleri hastalanınca 16 yaşınd...
        Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı, arkadaşı öldü
        Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı, arkadaşı öldü
        Bursa'daki Karagöz Müzesi, "hayali" olmak isteyen çocuklara kapılarını açtı
        Bursa'daki Karagöz Müzesi, "hayali" olmak isteyen çocuklara kapılarını açtı
        AV TÜFEĞİYLE YARALADIĞI KİŞİNİN UYUŞTURUCU SATICISI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ: BU...
        AV TÜFEĞİYLE YARALADIĞI KİŞİNİN UYUŞTURUCU SATICISI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ: BU...
        Bursa'daki silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Bursa'daki silahlı kavgada bir kişi yaralandı