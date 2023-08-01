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        Bursa'da eski eşi ve yanındaki kişiyi öldüren polisin yargılanmasına devam edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 13:06
        Bursa'da eski eşi ve yanındaki kişiyi öldüren polisin yargılanmasına devam edildi

        BURSA (AA) - Bursa'da, okul müdürü olan eski karısını ve onun arkadaşını silahla vurarak öldüren, olay yerindeki bir genç kızı yaralayan polis memurunun yargılanmasına devam edildi.

        7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, "tasarlayarak eski eşi öldürme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet, "olası kastla nitelikli yaralama" suçundan ise 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Bilal Ağır (49), öldürülen kişilerin yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi vekilleri ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Mahkeme başkanı, olayda yaralanan Şeyma Ünlü hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporun kendilerine ulaştığını bildirdi.

        Söz verilen müştekiler ise şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

        Sanık Bilal Ağır ise savunmasını yazılı olarak sundu.

        Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısına mütalaa hazırlaması için süre vererek duruşmayı eylül ayına erteledi.

        Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde 12 Şubat 2022'de, Sakarya Ortaokulu Müdürü Yasemin Ağır (45) ile arkadaşı Yahya Aydın (48), bulundukları aracı durduran polis memuru Bilal Ağır tarafından silahla vurularak öldürülmüş, olay yerinde bulunan Şeyma Ünlü yaralanmıştı. Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen olayın ardından polise teslim olan Bilal Ağır tutuklanmıştı.

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