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        Bursa'da çukura düşerek mahsur kalan yaban domuzu kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 15:37
        Bursa'da çukura düşerek mahsur kalan yaban domuzu kurtarıldı

        BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde çukura düşen yaban domuzu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        İlçeye bağlı kırsal Mustafalı Mahallesi yakınında 7 metre derinliğindeki çukurda mahsur kalan domuzu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İznik İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Bölge Müdürlüğünün koruma kurtarma ekibinde yer alan veteriner hekimler Nihal Bilgici Yıldız ve Azizcan Sezer ile itfaiye görevlileri, 5 saatlik operasyon sonucunda hayvanı kuyudan çıkarttı.

        İlk muayenesi yapılan domuzun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Düşmeye bağlı yüzeysel yaralarının bulunduğu gözlemlenen hayvanın yaralarına ve mahsur kaldığı süre boyunca yaşadığı sıcaklık stresine yönelik tıbbi tedavi uygulandı.

        İnsanlar ve yaban hayvanları için tehlike oluşturan çukurun kapatılmasının sağlandığı bildirildi.

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