GÜNCELLEME - Bursa'da sanayi bölgesindeki yangına müdahale ediliyor

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan ve çevresindeki tesislere yayılan yangına müdahale ediliyor.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, bitişik konumdaki iplik ile orman ürünleri fabrikalarını sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İnegöl ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, yangın ihbarı üzerine bölgeye giden çok sayıda ekibin alevlere müdahalesinin sürdüğünü söyledi.

Alevlerin büyüdüğünü belirten Canbolat, şu an için fabrikalarda kimsenin olmadığının değerlendirildiğini dile getirdi.

Vali Canbolat, "Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve Balıkesir'den bir helikopter bölgeye hareket etti. Havadan da alevlere müdahale edilecek." dedi.

Fabrikalardan yükselen dumanın, ilçenin birçok noktasından görüldüğü bölgede, ekiplerin müdahalesi sırasında zaman zaman patlamalar yaşanıyor.

Bu arada, civardaki fabrikalar da tedbiren tahliye edildi.