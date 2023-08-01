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        GÜNCELLEME 3 - Bursa'da sanayi bölgesindeki yangına müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 21:49
        GÜNCELLEME 3 - Bursa'da sanayi bölgesindeki yangına müdahale ediliyor

        BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan ve bitişiğindeki tesislere yayılan yangına müdahale ediliyor.

        İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, bitişik konumdaki orman ürünleri fabrikalarını sardı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İnegöl ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekipler, akşam saatlerinden itibaren karadan müdahaleyle, tek çatı altındaki 10 dolayındaki fabrikada etkili olan yangını kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.

        Bölgede, ekiplerin müdahalesi sırasında zaman zaman patlamalar yaşanıyor.

        Bu arada, civardaki fabrikalar da tedbiren tahliye edildi.

        - Köpüklü söndürme sistemi de istendi

        Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Bursa Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere, yangının saat 15.30 sularında başladığını söyledi.

        Yangının devam ettiğini belirten Canbolat şunları kaydetti:

        "Maalesef ki 110 dönüm üzerine kurulu, değişik fabrikalardan oluşan bir bölge burası ve yangın hızla büyüyor. İlk 6 dakika içerisinde itfaiye gerekli müdahaleye başlıyor. Bölgeye, Büyükşehir Belediyemizin imkanları dahilinde, ormanın imkanları ve diğer orman teşkilatımızın imkanlarını seferber ettik. Bizi sevindiren durum, içeride çalışan insanların tamamının tahliye edilmiş olması ve içeride bir can kaybının olmaması. Sadece ilk müdahalede dumandan etkilenen iki arkadaşımız var. Onları da hastaneye sevk ettik, genel sağlık durumları da gayet iyi."

        Vali Canbolat, yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

        - "İçeride solvent, tiner, boya malzemeleri var"

        Olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise yanan alanın daha önceden büyük bir tekstil fabrikası olarak kullanıldığını, şimdi ise 9-10 mobilya ve mobilya yan sanayi gibi işletmelerin kullandığı bir alan olduğunu bildirdi.

        Yaklaşık 110 dönümlük alanın 65-70 dönümlük kısmında yangın devam ettiğini anlatan Aktaş şunları söyledi:

        "Yangın gerçekten büyük, çünkü içeride solvent, tiner, boya malzemeleri var. Takdir edersiniz ki onlar da ısıyla beraber de sıra sıra patlıyorlar. Şu an itibarıyla 105 araç, 200'den fazla personel müdahale ediyor. 200'e yakın orman bölge, gönüllü itfaiyeci, ilçe belediyelerimiz özellikle İnegöl Belediyemiz başta olmak üzere Tarım AŞ, Bursa Büyükşehir Belediyesinden, AFAD, polis ve jandarma TOMA'larıyla müdahale ediliyor. Tabii olayın ortaya çıktığı andan yaklaşık yarım saat sonra buraya 4 helikopter, 2 uçak toplamda altı hava aracı gönderildi."

        - "Havadan müdahale sona erdi"

        Aktaş, hava araçlarının saat 20.00 itibarıyla müdahaleden çekildiğini dile getirerek "Çünkü karanlıkta uçuş yapamıyor onlar biliyorsunuz ama her halükarda Bursa merkezde bekleyecekler ve yarın duruma göre müdahaleleri söz konusu olacak. Şimdi dronla da izledik bu 60-65 dönümlük alanda yanan kısımların etrafa sıçramaması için tamamen kontrol altına alındı. Dolayısıyla sonraki süreçte bunları tamamen sönümlendirmeye ve akabinde soğutmaya geçeceğiz." açıklamasında bulundu.

        Tesislere girilmemesi uyarısı yapan Aktaş,"Çünkü ısıyla patlayacak içeride farklı emtia var, eşya var. Dolayısıyla da bu manada olay mahallinden mümkün olduğu kadar uzak kalınması, ana yollarının özellikle açık tutulması gerekiyor. Çünkü yoğun bir sirkülasyon var. Özellikle Kocaeli'nden ve Yalova'dan takviye aldık. Balıkesir ve İstanbul'dan beklediğimiz takviyeler var ama bundan sonraki süreçte sıçramadan inşallah olayı tamamen sönümlendirmiş olacağız. Ben hepimize büyük geçmiş olsun diyorum." dedi.

        - "4 hafif yaralı arkadaşımız var"

        Can kaybının olmamasının sevindirici bir durum olduğunu vurgulayan Alinur Aktaş şunları kaydetti:

        "Ekiplerimiz çalışıyor. Takviye ekipleri evlerden çağırdık. Minibüslerle arkadaşlarımız, otobüslerle taşındılar buraya. Çünkü ekipler sabah 09.00'dan beri nöbetteler. Çünkü burada en az 2-3 gün daha işlemler devam edecek. Yaraları bir şekilde el birliğiyle sarmaya çalışıyoruz inşallah ama öncelikle büyük geçmiş olsun. Ben İçişleri Bakanımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Hem jandarmanın hem de ormanın araçları buraya sevk edildi. Onun şahsında tabii ki sayın Valimize, destek veren tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Hepimize büyük geçmiş olsun. 4 hafif yaralı arkadaşımız var. Bir arkadaşımız hortumu kullanırken yara almış ve dumandan etkilenerek. İnşallah ben yarım saat-bir saat içerisinde yangını tamamen kontrol altına alacağımıza inanıyorum. Ama sizin de gördüğünüz gibi yangın hala devam ediyor. Tabii hangi fabrika ne kadar etkilendi bilemiyorum ama o 65-70 dönümlük kompleks içerisinde 10 civarında fabrika var. Aslında burası bir fabrika ama daha sonra o fabrikanın üretimi durdurmasıyla beraber içeride 9-10 tane ayrı kuruluş yer oluşturmuş kendisine. Dolayısıyla bunlardan birinden çıkmış. Ben burada yanlış bir beyanla bulunmamak adına da yanlış bir bilgi vermek istemiyorum ama bunların tespitlerinin hepsi hem kamera kayıtlarından hem de buradaki verilerden elde ediliyor."

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