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        Bursa'da öğrenciler okul bahçelerine kurulan portatif havuzlarda yüzme öğreniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 09:45
        Bursa'da öğrenciler okul bahçelerine kurulan portatif havuzlarda yüzme öğreniyor

        BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince, "Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar Projesi" kapsamında okul bahçelerine kurulan portatif yüzme havuzlarında öğrencilere eğitim veriliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi ilçesinde Lütfü Banuşoğlu İlkokulu ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel İlkokulu, Yıldırım ilçesinde Fevzi Çakmak İlkokulu ve Ortaokulu, Kestel ilçesinde Şehit Mustafa Kurt Ortaokulunun bahçelerine portatif yüzme havuzları kuruldu.

        Yarı olimpik yüzme havuzlarına yakın olarak 12 metre eninde, 24 metre boyunda ve 1,20 metre derinliğindeki havuzların yanı sıra aynı alanda çocukların yaz tatilini keyifli geçirebilmeleri için oyun ve spor alanları oluşturuldu.

        Uzman eğitmenler, 26 Ağustos'a kadar devam edecek proje kapsamında 6-13 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi verecek.

        Proje kapsamında yaklaşık 5 bin çocuğun yüzme sporuyla tanışması hedefleniyor.

        Fevzi Çakmak İlkokulu ve Ortaokulunda yüzme eğitimi alan çocuklarla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şunları kaydetti:

        "Bursa'da hayat çocuklara ve gençlere güzel derken, aslında bunu bir motto olarak değil, bir yaşam biçimi olarak hayata geçiriyoruz ve buna dair yatırımlar yapıyoruz. Bunlar bizim geleceğimiz, bunlar bizim yarınlarımız, şehrimizin ve ülkemizin ilerdeki yöneticileri. Onları sporla, kültürle, bilimle ve sanatla büyütmek istiyoruz. Bursa'da 13 yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuz var ama 3 milyonu aşan nüfusa çok yeterli bir sayı değil. Kurduğumuz portatif havuzlarla çocuklarımızı bu imkanla buluşturuyoruz. Onların neşelerine şahit olmak benim için de büyük bir mutluluk."

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