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        GÜNCELLEME - Bursa'da sanayi bölgesinde çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 08:48
        GÜNCELLEME - Bursa'da sanayi bölgesinde çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

        BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan ve bitişiğindeki tesislere yayılan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

        İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tesiste dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkarak yayılan, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınabilen yangında ekiplerin çalışması iş makineleriyle sürüyor.

        Yaklaşık 110 dönümlük alanda 10 civarındaki orman ve mobilya yan sanayi üretimi yapan fabrikada etkili olan alevlerin yol açtığı zarara ilişkin tespitler de yapılıyor.

        Fabrikaların bazı bölümlerinin yer yer çöktüğü, zaman zaman alevlenmeler görülen alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Tesislerde oluşan zarar ve yürütülen çalışmalar dronla da görüntülendi.

        - "İnegöl tarihinde belki en büyük yangınlardan biriydi"

        Olay yerinde incelemelerde bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gazetecilere, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tek parça yapının içinde başlayan yangının özellikle 4 firmaya ait fabrikalarda yoğun şekilde etkili olduğunu söyledi.

        Yangına kısa sürede müdahalenin başladığını belirten Taban, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Tabii burada başta ilçe belediyesi olarak bizler, beraberinde Bursa Büyükşehir Belediyemizin itfaiye ekiplerinin 4-5 dakika içinde olaya dahil olmasıyla ve diğer Yalova, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir gibi bölgeler var. Yine Orman Bölge Müdürlüğümüzden gelen 4 ayrı helikopter, 2 uçak, beraberinde Jandarma Komutanlığımızın helikopterinin havadan destekleriyle hem karadan hem havadan yaklaşık 8-10 saatlik bir sürede yangın kontrol altına alındı. Tabii burada müdahale ediliyor ama üst örtünün kaldırılarak altların da kontrol edilmesi gerekiyor. Bu soğutma işlemleri de birkaç saat içinde toparlanmış olacak."

        - "Yapının 50-60 bin metrekarelik alanı zarar gördü"

        Taban, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını, sahada bir yandan da bununla ilgili çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.

        Yangının etkili olduğu alanla ilgili bilgi veren Taban, "Burada 110 bin metrekarelik tek parça bir fabrika yapısı var ama bu işletme eskiden tekstil işletmesiydi. Kiraya verilmiş, kiralık işletmeler var. Yapının 50-60 bin metrekarelik alanı zarar gördü. Diğer yarısına da sağ olsun arkadaşlarımızın müdahaleleriyle bir tampon bölge oluşturuldu ve yangının o tarafa sıçraması önlendi." dedi.

        - "İnegöl tarihinde belki en büyük yangınlardan biriydi"

        Alper Taban, dumandan etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Yangının büyüklüğüne dikkati çeken Taban, "Sonuç itibarıyla tabii İnegöl tarihinde belki en büyük yangınlardan biriydi. Özellikle sanayi alanında oluşan yangınlardan en büyüğüydü diyebilirim." ifadesini kullandı.

        Organize Sanayi Bölgesi'nde tek çatı altında kurulu 10 civarında fabrikada etkili olan yangına, 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterin yanı sıra çok sayıda kara ekibiyle müdahale edilmiş, zaman zaman patlamalar meydana gelen tesislerdeki alevlere müdahale sırasında 4 kişi dumandan etkilenmişti.

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