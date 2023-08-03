Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bursa'da tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı, 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyonetin tarlaya savrulması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 10:58
        Bursa'da tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı, 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

        BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyonetin tarlaya savrulması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

        Suriye uyruklu Hüsen Feris (32) idaresindeki 16 FT 699 plakalı kamyonet, Bursa-Çanakkale kara yolunun kırsal Fevzipaşa Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya savruldu.

        Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler, açık kasa kamyonette bulunan kişilerden Mukaddes Can (42) ve Suriye uyruklu Emine el Mohammed'in (57) öldüğünü belirledi.

        Yaralanan sürücü Feris ile Nuriye Sayılır (51), Nihat Yusuf Hüseyin (28), Abdullah el Muhammed (43), Ayşe el Ramadan (38), Usame el Muhammed (12), Sana Feris (19), Hulva Hüseyin (20), Kamile Kaya (49), Muhammed Cezim Muhammed ve Şuhela Kazı Muhammed, Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan Abid Muhammed ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

        Araçtaki tarım işçilerinin, kırsal Tophisar Mahallesi'ne gitmek üzere Karacabey ilçe merkezinden yola çıktıkları öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam oranı belli oldu
        Kira zam oranı belli oldu
        Esenyurt saldırısının failleri adliyeye sevk edildi!
        Esenyurt saldırısının failleri adliyeye sevk edildi!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Kedisi öldü veterineri darp etti!
        Kedisi öldü veterineri darp etti!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi
        Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        2 transfer daha geliyor
        2 transfer daha geliyor
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı

        Benzer Haberler

        İznik Gölü'ndeki 1600 yıllık bazilika metaverse ortamında gezilebilecek
        İznik Gölü'ndeki 1600 yıllık bazilika metaverse ortamında gezilebilecek
        (ÖZEL) Onuralp Bitim: NBA´de tüm hırsımla, tüm tutkumla savaşacağım
        (ÖZEL) Onuralp Bitim: NBA´de tüm hırsımla, tüm tutkumla savaşacağım
        Seyir halindeki otomobil, önünde yavaşlayan cipe çarptı: 5 yaralı
        Seyir halindeki otomobil, önünde yavaşlayan cipe çarptı: 5 yaralı
        Metroda eşini bir kadınla görünce sinirlendi; o anlar kamerada
        Metroda eşini bir kadınla görünce sinirlendi; o anlar kamerada
        Bursa'da 10 fabrikanın yandığı yangın, kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımd...
        Bursa'da 10 fabrikanın yandığı yangın, kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımd...
        Bursa'da 10 fabrikanın yandığı yangın, kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımd...
        Bursa'da 10 fabrikanın yandığı yangın, kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımd...