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        Bursa'da "Sözleşmeli Üretim Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 16:16
        Bursa'da "Sözleşmeli Üretim Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        BURSA (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Bakanlığın tarım ürünleri için sözleşme örnekleri yayımlayacağını, bu üretimin kayıt altına alınması için kayıt sistemi kurulacağını belirtti.

        Gümen, Tarım ve Orman Bakanlığınca Bursa Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sözleşmeli Üretim Değerlendirme Toplantısı"nın açılışında, son dönemde dünya genelinde yaşanan birçok gelişmenin gıdaya olan talebi artırdığını söyledi.

        Gıda arz güvenliği konusunun bütün ülkeleri kaygılandıran bir sorun olmaya başladığını dile getiren Gümen, bu nedenle tarım sektörünün stratejik önem kazandığını ifade etti.

        Üretim planlamasının önemine dikkati çeken Gümen, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sözleşmeli üretim uzun yıllardır dünyada uygulanmaktadır. Özellikle tarıma dayalı sanayinin geliştiği alanlarda sözleşmeli üretim oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde şeker pancarı ve tütün üretiminde kamu eliyle sözleşmeli üretim geçmişte deneyimlenmiştir. Bu yöntem 2000'li yıllardan itibaren özel sektör tarafından da yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Sözleşmeli üretim sisteminin yaygınlaşmasıyla birlikte yasal altyapı eksiklikleri gündeme gelmiştir. Bu kapsamda nisan ayında Tarım Kanunu'nda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerle, stratejik ürünlerde ülke talebinin karşılanmasına katkıda bulunulması, üretici, alıcı ve tüketicinin çıkarlarının korunması, üretim planlamasına katkıda bulunulması, üreticiler için girdi ve finansman kaynağı oluşturulması, sanayici için istediği kalite ve miktarda ürünün üretilmesinin sağlanması amacıyla sözleşmeli üretim sisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir."

        Gümen, mevcutta bu konuda yürürlükte bulunan üç yönetmeliğin kaldırılarak tek yönetmelikle uygulama birliği sağlanacağını dile getirdi.

        Uygulamayla ilgili bilgi veren Gümen, "Her bir üretim konusu veya ürün için Bakanlık sözleşme örnekleri yayımlayacak ve bu üretimin kayıt altına alınması için bir kayıt sistemi kuracaktır. Bu düzenlemeyle getirilen bir diğer yenilik ise ara buluculuk sisteminin kurulacak olmasıdır. Ara buluculuk sistemiyle anlaşmazlıkların çözümü için hızlı hareket edilmesi ve sürelerin uzamasından kaynaklı mağduriyetlerin önlenmesi sağlanacaktır. Bu sistem, planlı bir tarımsal üretim modelinin hayata geçirilmesinde önemli bir adım olacaktır." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de Bursa'nın 6 milyon 124 bin 90 ton bitkisel üretim miktarıyla ülke genelinde 6'ncı sırada yer aldığını ifade etti.

        Aygül, Bursa genelinde sözleşmeli üretime önem verdiklerini kaydederek, "İlimizde ulusal ve uluslararası düzeyde oldukça önemli firmalar uzun yıllardır faaliyet göstermekte ve yakın zamanda da bu firmaların sayısı artış göstermektedir. Tarım sektöründe faaliyet gösteren bu firmaların ihtiyaç duyduğu ham maddeyi istediği kalite ve miktarda temin edebilmeleri, üretici ve yetiştiricilerimizin ise emek verip alın teri dökerek üretmiş oldukları ürünleri sorunsuz bir şekilde satabilmesi için sözleşmeli üretim modeli oldukça büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.

        Sektör temsilcilerinin katıldığı toplantı, basına kapalı devam etti.

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