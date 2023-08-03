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        Bursa'da tarihi Balıkpazarı Cami'nin restorasyonu tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 18:32
        Bursa'da tarihi Balıkpazarı Cami'nin restorasyonu tamamlandı

        BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinin sembollerinden olan tarihi Balıkpazarı Cami, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından yarın ibadete açılacak.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, restorasyonuna 2021 yılının Mayıs ayında başlanılan Balıkpazarı Cami'de çalışmalar sona erdi.

        Tarihi eser niteliğinde olan caminin restorasyonu kapsamında çatı örtüsü üzerinde bulunan kurşun kaplamalar sökülüp, izabe edilip, yeniden kaplama yapıldı. Kurşun altı çatı örtüsü ve makasları yenilenirken, alaturka kiremit döşendi.

        Cami, dış cephelerinde bulunan çimento sıvalar ise raspa edildi, horasan sıva yapıldı. Pencere, kemer ve kornişler temizlenerek ihya edilirken, iç cephelerdeki çimento sıvalar raspa edilerek horasan sıva yapıldı. İç ve dış cephe boyandı, camide bulunan taşıyıcı kolonlar çelik donatılarla güçlendirildi. Kalem işleri de özgün haline getirildi. Minber, mihrap ve kürsü ahşap malzeme ile yeniden imal edilen camide, dış cephedeki demir kapılar, zemin döşemesi, halılar, avizeler yenilendi, döşeme üzerine ısıtıcı şilte serildi.

        Cami ibadete yarın cuma namazıyla açılacak.

        - Balıkpazarı Cami

        Gemlik ilçesinde yaşayan Rumlar tarafından kilise olarak yapılan ve inşa kitabesi bulunmayan cami, 19. yüzyılın sonlarında inşa edildi. Paragia-Pazariotissa Kilisesi olarak bilinen yapı 1922-1923 yıllarında vuku bulan nüfus mübadelesi sonucunda camiye çevrildi ve bugünkü halini aldı.

        İlerleyen dönemlerde kuzeydoğu köşesine minare eklenen eser, doğu-batı doğrultusunda gelişmiş kapalı şemayı yansıtıyor. Yapının üzeri ise ortada büyük kubbe ve yanlarda dört yarım kubbe ile kapatıldı.

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