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        Uludağ İhracatçı Birliklerinin temmuz ihracatı 2,8 milyar dolar oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 10:37
        Uludağ İhracatçı Birliklerinin temmuz ihracatı 2,8 milyar dolar oldu

        BURSA (AA) - Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) temmuz ayı ihracatının 2 milyar 869 milyon 956 bin dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

        UİB'den yapılan açıklamaya göre, Temmuz 2023 dış satımı 2,8 milyar dolar olan birliklerin Ocak-Temmuz 2023'ü kapsayan 7 aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,54 artışla 21 milyar 21 milyon 628 bin dolara ulaştı.

        Temmuz ayında 2 milyar 367 milyon 215 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB), ocak-temmuz ayları dış satımı geçen senenin aynı dönemine yüzde 18,6 artışla 17 milyar 383 milyon 803 bin dolar oldu.

        Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), geçen ay 91 milyon 772 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in ocak-temmuz ihracatı ise 748 milyon 389 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        Temmuz ayında 79 milyon 37 bin dolar ihracata ulaşan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB), yılın 7 ayındaki dış satımı 616 milyon 752 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

        Geçen ay, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43 artışla 27 milyon 203 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), ocak-temmuz döneminde 143 milyon 448 bin dolar dış satıma imza attı.

        Temmuz ayında, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 190 artışla 25 milyon 827 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ise yılın 7 ayında 100 milyon 799 bin dolar seviyelerinde dış satım yaptı.

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