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        Bursa'da çarpışan iki motosikletteki 4 gençten biri öldü, 3'ü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 10:54
        Bursa'da çarpışan iki motosikletteki 4 gençten biri öldü, 3'ü yaralandı

        BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çarpışarak biri tır ile bariyer arasında sıkışan iki motosikletteki 4 gençten biri yaşamını yitirdi, 3'ü yaralandı.

        Bursa-Yalova kara yolunda Orhangazi yönüne seyreden Seyit Ali İ. (18) idaresindeki 16 BBD 404 plakalı motosiklet ile İlker Yasin T'nin (18) kullandığı 16 BBH 021 plakalı motosiklet, Süpürgelik mevkiinde Mehmet Remzi B. (40) yönetimindeki 07 AFY 322 plakalı tırı geçmek istedi.

        Sürücülerinin biri tırın sağından, diğeri solundan geçmeye çalıştığı iddia edilen motosikletler birbirleriyle çarpışarak savruldu. İlker Yasin T'nin kullandığı motosiklet, tır ile bariyer arasında sıkıştı.

        Kazada, sürücülerden İlker Yasin T. ve arkasındaki Emirhan D. (17) ile diğer motosikletin sürücüsü Seyit Ali İ. ve arkasında oturan Suriye uyruklu Ahmet Alhamo Alshı (15) yaralandı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Tırın altında sıkışan ve bulunduğu yerden çıkarılan İlker Yasin T. ile diğer 3 yaralı, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen İlker Yasin T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Motosikletlerdeki 4 kişinin arkadaş oldukları ve gezmeye çıktıkları öğrenildi.

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