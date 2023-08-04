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        "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nda başvuru süresi uzatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 11:28
        "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nda başvuru süresi uzatıldı

        BURSA (AA) - Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması (OGTY) için son başvuru tarihi, 4 Eylül'e kadar uzatıldı.

        Uludağ İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "sürdürülebilirlik" temasıyla 12'ncisi düzenlenecek yarışmanın kazananları 25 Ekim'de Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek törende açıklanacak.

        Yarışmaya 18 yaşını dolduran, sektörle ilgisi bulunan tüm sektör profesyonelleri, akademisyen, AR-GE personeli, teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrenciler katılabilecek.

        Daha önce başvuruların 1 Ağustos'ta sona ereceği duyurulan yarışma için bu süre 4 Eylül'e uzatıldı.

        OGTY'ye ilişkin geniş bilgiye www.otomotivingelecegi.com adlı siteden erişebiliyor.

        Yarışmada bu yıl geleceğin sürdürülebilir teknolojilerini geliştiren 5 girişimciye toplam 1 milyon 200 bin lira para ödülü ve Patent Tescil Ödülü verilecek.

        Proje sahipleri ayrıca OİB’in 9 yıldır İTÜ ARI Teknokent ile işbirliği kapsamında İTÜ Çekirdek’te projelerini sanayileşme açısından geliştirme fırsatının yanında İTÜ Çekirdek Big Bang StartUp Challenge Yarışması'na katılma imkanına sahip olacak.

        - "2030 yılında maliyetlerin yarısının yazılım ve elektronikten oluşacağı öngörülüyor"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, OİB olarak Türkiye’nin sadece üretim değil aynı zamanda AR-GE Yenilik ve Tasarım Merkezi olarak dünya otomotivinde başarısını taçlandırması ve zirvede yerini alması vizyonuyla öncü etkinliklere imza attıklarını belirtti.

        Yarışmayı, Türkiye ihracatında 2006-2021 yıllarında 16 yıl boyunca kesintisiz ihracat şampiyonu, yıllık ihracat ortalaması 30 milyar dolar olan Türk otomotiv sektörünün, küresel arenanın zirvesinde yerini alması amacıyla düzenlediklerini vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

        "Günümüzün küresel rekabet ortamı, ileri teknoloji ve inovasyona dayalı katma değeri yüksek ürünlere sahip olmayı gerektiriyor. Hızla yaygınlaşan dijitalleşme sürecinin olmazsa olmazı mobilitenin de etkisiyle otomotiv endüstrisinde de yepyeni bir ekosistem söz konusu. 2030 yılında maliyetlerin yarısının yazılım ve elektronikten oluşacağı öngörülüyor. Bu doğrultuda Türkiye otomotiv sektörü olarak biz de bu sistemde öncü rol üstlenmek zorunda olduğumuza inanıyoruz. OGTY ile otomotiv tutkunlarını hayallerindeki tasarımları hayata geçirme konusunda teşvik ediyoruz. Katılımcılardan sektörün katma değer yaratma becerilerini artıracak özgün, yenilikçi, ticarileşebilir projeler bekliyoruz."

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