Orhangazi'de otoyolda seyir halindeki otomobil yandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otoyolda bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Ailece tatilden dönüşe geçen Şenol Şafak (66) idaresindeki 34 HD 6738 plakalı otomobilin motor bölümünden, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda İstanbul yönüne seyir halindeyken Orhangazi Kavşağı yakınında dumanlar yükselmeye başladı.
Şafak'ın, aracı kenara çekerek yanındaki iki kişiyle inmesinin ardından çevredeki sürücüler yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.
Kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.