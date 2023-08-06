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        Mustafa Varank, İnegöl'deki fabrika yangınlarında zarar gören işyeri sahiplerini ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 13:08
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        Mustafa Varank, İnegöl'deki fabrika yangınlarında zarar gören işyeri sahiplerini ziyaret etti
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        BURSA (AA) - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İnegöl ilçesinde çıkan fabrika yangınlarında zarar gören işyerinde incelemelerde bulundu.

        Varank, 1 Ağustos'ta İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan ve bitişiğindeki 10 orman ve mobilya yan sanayi üretimi yapan fabrikada etkili olan yangında zarar gören işyerlerini ziyaret etti.

        Fabrikalarda çıkan yangın ve sonrasında yapılanlarla işyeri sahipleriyle görüş alışverişinde bulunan Varank, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Varank'a Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ eşlik etti.

        İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde 1 Ağustos'ta bir tesiste başlayıp ardından yaklaşık 110 dönümlük alanda 10 civarındaki orman ve mobilya yan sanayi üretimi yapan fabrikada etkili olan yangın, ekiplerce havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmıştı.

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