Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bursa'da şiddetli rüzgar etkili oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da şiddetli rüzgar etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA (AA) - Gemlik ilçesinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle dalgalar kıyaya kadar ulaştı, bazı kayıklar zarar gördü.

        Kumla Mahallesi'nde kısa süreli şiddetli rüzgar, dalgaların yükselmesine yol açtı.

        Dalgalar nedeniyle halatlarından kurtulan kayıklar kıyaya vurdu.

        Kumla Muhtarı Kazım Ata, AA muhabirine, rüzgarın şiddetli bir şekilde aniden etkili olduğunu söyledi.

        Her yıl birkaç kez bu olayı yaşadıklarını belirten Ata, "Pazar gününe denk gelmesi ve yoğunluk olması nedeniyle zorluklar oldu. Birkaç kayığın kıyaya vurması dışında bir sorun yaşanmadı." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mete Gazoz, Dünya Şampiyonu oldu!
        Mete Gazoz, Dünya Şampiyonu oldu!
        İstanbullular sahile koştu!
        İstanbullular sahile koştu!
        Uçakta neden uykumuz gelir?
        Uçakta neden uykumuz gelir?
        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        Komşuların gürültü kavgası cinayetle bitti!
        Komşuların gürültü kavgası cinayetle bitti!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'ten canlı yayınlanacak
        Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'ten canlı yayınlanacak
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        "2.5 milyon insan risk altında"
        "2.5 milyon insan risk altında"
        İşçilerin 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti!
        İşçilerin 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        Çekemediler
        Çekemediler
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor

        Benzer Haberler

        Bilecik'te çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor
        Bilecik'te çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor
        Bursa'da 2 farklı zeytinlikte yangın
        Bursa'da 2 farklı zeytinlikte yangın
        Yolda arıza yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Yolda arıza yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Ağabeyi evde öldü; saatlerdir belediye tabibinin gelmesini bekliyorlar (2)
        Ağabeyi evde öldü; saatlerdir belediye tabibinin gelmesini bekliyorlar (2)
        Bursa'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Bursa'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Komşuların gürültü kavgasında yaralılardan 1'i öldü, 3 şüpheli yakalandı
        Komşuların gürültü kavgasında yaralılardan 1'i öldü, 3 şüpheli yakalandı