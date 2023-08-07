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        Rekortmen milli para atıcı Aysel Özgan, Türk spor tarihinde ilklerin peşinde:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 11:13
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        Rekortmen milli para atıcı Aysel Özgan, Türk spor tarihinde ilklerin peşinde:
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        BURSA (AA) - MUSTAFA YILMAZ - HANDE DURMUŞ - Milli para atıcı Aysel Özgan, Hollanda'da yarın başlayacak Paralimpik Avrupa Şampiyonaları'nda birincilik hedefi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Hırvatistan'ın Osijek kentinde geçen ay WSPS Dünya Kupası'nın 50 metre tabanca karışık (P4) SH1 kategorisinde dördüncülük derecesiyle final hakkı elde eden Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Özgan, final etabında 203 puanla bu şampiyonada bronz madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu oldu.

        Bedensel engelliler atıcılık dalında, 10 metre havalı tabanca (P2) ve 50 metre ateşli tabanca (P4) branşlarında yarışan Özgan, yeni turnuvalara hazırlanıyor.

        Fransa'da geçen yıl haziran ayında yapılan Para Atıcılık Dünya Kupası'nda P2 kadınlar 10 metre havalı tabanca SH1 kategorisinde 240 puanla dünya rekoru kırarak 2024'teki Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan Özgan, Bursa Atıcılar Olimpik Atletizm Stadyumu'ndaki havalı silahlar poligonunda çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu yıl ilk kez düzenlenecek Avrupa Oyunları'nda da derece elde ederek yeniden Türk spor tarihine adını yazdırmak isteyen Özgan, gelecek ay ise Peru'da Dünya Şampiyonası'na katılacak.

        - Asıl hedefi Paris 2024 Paralimpik Oyunları

        Aysel Özgan, AA muhabirine, organizasyonda derece elde etmek istediğini söyledi.

        Kariyerindeki 5. olimpiyata katılmaya hak kazanan Özgan, her zaman daha iyisini yapmaya çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

        "4-13 Temmuz tarihlerinde Dünya Kupası vardı, ona da katıldık. Orada ilk defa 50 metrede kadınlarda derece yaptım ve bu Türkiye genelinde bedensel engelliler içinde ilk defa olan bir dereceydi. Çok mutlu oldum. Avrupa Oyunları var, Hollanda'da. Şimdi onun için çalışıyoruz. İnşallah onda da yüzümüz gülerek, gururla ülkemize dönmeyi düşünüyoruz. Bu Avrupa Oyunları ilk defa olacağı için artık ilk dereceyi de biz yaparız diye düşünüyorum. Orada da bir tarihe geçelim diyorum."

        Özgan, en büyük hedefinin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda dereceye girmek olduğunu vurguladı.

        Bu sene son turnuvasının eylülde Peru'daki Dünya Şampiyonası olacağını anlatan Özgan, "Bu, Avrupa Oyunları'ndan 20 gün sonra düzenlenecek. Yarışmalar bayağı sık ve peş peşe oldu. Gelecek sene de şampiyonalar var. İnşallah o da güzel geçecek diye düşünüyorum." dedi.

        Aysel Özgan, daha önce 4 kez paralimpik oyunlarında yarıştığını, derecelerinin hep ilk 6'da olduğunu ancak ilk 3'e yaklaşamadığını hatırlattı.

        Geçen yıl dünya rekoru kırmasının öz güvenini artırdığını dile getiren Özgan, "Neden olmasın, Dünya Şampiyonası'nda yaptım neden olimpiyatta yapamayayım. Benim şansım da var orada, gideceğim, göreceğim ve alıp geleceğim." diye konuştu.

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