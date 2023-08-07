Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA (AA) - Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Abidin Çavdar idaresindeki 16 BAD 950 plakalı otomobil, Bursa-Yalova Karayolu Orhangazi istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toprak alana girerek takla attı.

        Kazanın şiddetiyle araçta bulunan 4 kişi dışarı savruldu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Çavdar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Araçta bulunan Berke Candarı, Onur Şenol (21) ve Eren Kaya (21) Orhangazi ile Gemlik Devlet Hastanelerine sevk edildi.

        Yaralılardan Kaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

        Ayrıca, polis ekiplerince yapılan incelemelerde araçta bulunan emniyet kemerlerinin kullanılmadığı, bazılarının ise koltuk arkasından çekilerek takıldığı tespit edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Erkin Koray hayatını kaybetti
        Erkin Koray hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        "Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız"
        "Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız"
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        Beşiktaş'ta son dakika
        Beşiktaş'ta son dakika
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı

        Benzer Haberler

        Otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı: 4 ölü, 2 yaralı (2)
        Otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı: 4 ölü, 2 yaralı (2)
        Bursa'da minibüs, traktöre çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
        Bursa'da minibüs, traktöre çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
        Seramiksan yeni bayisini Bursa´da açtı 
        Seramiksan yeni bayisini Bursa´da açtı 
        Red Bull Dance Your Style Türkiye'de kazanan Volkan Arıcı oldu
        Red Bull Dance Your Style Türkiye'de kazanan Volkan Arıcı oldu
        Rekortmen milli para atıcı Aysel Özgan, Türk spor tarihinde ilklerin peşind...
        Rekortmen milli para atıcı Aysel Özgan, Türk spor tarihinde ilklerin peşind...
        'Kurban' dolandırıcılığında 35 günde iddianame hazırlandı; mağdur başına 10...
        'Kurban' dolandırıcılığında 35 günde iddianame hazırlandı; mağdur başına 10...