Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Göl Yolu Caddesi'nde Fırat D. (45) yönetimindeki 16 BOC 585 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Musa Kömürcü (40) idaresindeki 16 BCU 536 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, Kömürcü ile beraberindeki Ayşe Çengel (39) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı.
Otomobil sürücüsü Fırat D. olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.