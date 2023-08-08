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        Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde ilk kez robotik böbrek taşı kırma ameliyatı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 10:45
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        Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde ilk kez robotik böbrek taşı kırma ameliyatı yapıldı
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        BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı bünyesinde bir hastaya ilk kez robotik böbrek taşı kırma ameliyatı yapıldığı bildirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, robotik böbrek kırma ameliyatı Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan, Doç. Dr. Kadir Ömür Günseren ve Doç. Dr. Mehmet Çağatay Çiçek öncülüğündeki ekip gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Kılıçarslan, robotik cerrahi teknolojisinin böbrek taşı tedavisi için potansiyel taşıdığını vurguladı.

        Ameliyatın başarılı geçmesinin BUÜ'nün tıp alanındaki yenilikçi yaklaşımını ve uzmanlığını bir kez daha kanıtladığını belirten Kılıçarslan, şu bilgileri verdi:

        "Robotik cerrahi, cerrahların daha hassas bir şekilde çalışmasına olanak tanıyarak hastaların tedavi sürecini iyileştiriyor. Robotik cerrahi teknolojisinin kullanıldığı ameliyat, hastalar için daha az invaziv bir tedavi seçeneği sunmanın yanı sıra cerrahi müdahalelerin hassaslığını ve etkinliğini artırmayı amaçlıyor. Bu yeni yöntem, hastaların daha hızlı bir şekilde iyileşmelerine yardımcı olurken, taşsızlık başarısını artırarak ameliyat sonrası ağrı ve komplikasyon riskini de azaltmayı hedefliyor."

        Operasyonun sonucundan çok memnun kaldıklarını kaydeden Doç. Dr. Günseren de ameliyat öncesi robotik cerrahi teknolojisi kullanarak detaylı bir planlama gerçekleştirildiğini, bu sayede operasyon sırasında gereken adımları daha önceden belirleyerek ameliyat sürecinin daha verimli geçtiğini aktardı.

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