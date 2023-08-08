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        Bursa'da kum yüklü kamyonla blok mermer taşıyan tır çarpıştı, sürücüler ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 12:19
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        Bursa'da kum yüklü kamyonla blok mermer taşıyan tır çarpıştı, sürücüler ağır yaralandı
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        BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması nedeniyle ağır yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı.

        İznik-Gemlik kara yolunun Akharem Mahallesi mevkisinde karşı yönlerde seyreden Turgut Akpınar (63) idaresindeki 16 KJ 022 plakalı kum yüklü kamyon ile Hakan Özcan'ın (33) kullandığı 11 AJ 420 plakalı blok mermer taşıyan tır çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle tırda bulunan 22 ton ağırlığındaki iki blok mermer yola düştü, ön tarafı ağaçlık alana giren kamyondaki kumun bir bölümü döküldü.

        Sürücülerin bulundukları yerlerde sıkışarak yaralandığı kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çabalarıyla kurtarılarak Orhangazi Devlet Hastanesine götürülen Akpınar ile Özcan'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Ekipler, trafiğe kapanan İznik-Gemlik kara yolunun ulaşıma açılması için araçların ve mermerlerin bulundukları yerden kaldırılması amacıyla çalışma başlattı.

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