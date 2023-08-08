Bursa'da dijital takiple kaçak hafriyat dökümünden kaynaklı çevre kirliliği önleniyor

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hafriyat dökümlerinin teknolojiyle anlık takip edildiği "Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi" sayesinde çevre kirliliğinin önüne geçiliyor.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla hafriyat taşıyan araçlara uydu araç takip sistemine uyumlu, damper hareketlerine duyarlı Küresel Konumlama Cihazı (GPS) taktırılması zorunluluğu getiren Büyükşehir Belediyesi, kaçak dökülen hafriyatın önüne geçmek için rutin denetimlerini sürdürüyor.

Bu sürece müteahhitleri, hafriyatı taşıyan firmaları, ilçe belediyeleri ve hafriyat sahalarının işletmesini yapan Burkent AŞ'yi de dahil eden Büyükşehir Belediyesinin geliştirdiği Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi'yle etkin bir mücadele ortamı oluştu.

Tüm paydaşların sisteme kayıt olmaları sağlanarak hafriyat firmalarına ait araçlara Hafriyat Taşıma İzin Belgesi alması zorunluluğu getirildi. Sistemle hangi adreste kaç metreküp atık oluştuğu, atığın hangi firma ve araçlar tarafından taşındığı, tamamının sahalara getirilip getirilmediği sistem üzerinde otomatik görüntülenebiliyor. Böylelikle kaçak hafriyat ve hafriyat kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçiliyor.

Sistem sayesinde 1 yılda yaklaşık 3 milyon metreküp hafriyat atığı depolama sahalarında bertaraf edilerek çevre kirliliği önlendi.

Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi'ne şu ana kadar 716 firma kayıt yaptırdı. Bunun yanında hafriyat taşıyan 2 bine yakın araç da GPS ile anlık takip ediliyor.

- "İzinsiz döküm yapanlara yüksek miktarlarda idari yaptırım uygulanıyor"

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesindeki Hafriyat Bilgi Sistemi Yönetim Merkezi'ni ziyaret ederek görevlilerden bilgi alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu sisteme paralel olarak hafriyat sahalarında kapasite artışına gittiklerini bildirdi.

Aktaş, 2 milyon 650 bin metreküp olan 3 yeni depolama sahası açtıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Planladığımız 3 yeni sahayı daha bu yıl içinde devreye alacağız. İzinsiz alanlara dökülen hafriyat atıklarıyla ilgili idari yaptırım uyguluyoruz. Çevre Kanunu kapsamında izinsiz döküm yapan şahıslara 273 bin 267 lira, tüzel kişilere de 1 milyon 93 bin 70 lira gibi oldukça yüksek miktarlarda idari yaptırım uygulanıyor. Amacımız daha yaşanabilir bir Bursa için özellikle tarım arazilerine, orman alanlarına ve dere yataklarına yapılan kaçak dökümleri idari yaptırıma konu olmadan önlemek.

Geçen yıla göre oluşturulan belge sayısı 2 bin 832'den 4 bin 23'e çıktı. Bu artış, kazı çalışmalarının kontrollü hale geldiğinin en önemli göstergesi. Bu bağlamda sektör temsilcilerimizden ricamız herhangi bir kazı faaliyeti öncesinde mutlaka bizlerle iletişim kurarak Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi'ne kayıt olmaları ve tüm süreçlerini bu sistem üzerinden takip etmeleridir. Lütfen evlatlarımızın geleceğini düşünelim ve çevre konusunda daha hassas olalım."