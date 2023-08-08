İnegöllü girişimci iki kardeş ürettikleri ilk yatı denize indirmeye hazırlanıyor
BURSA (AA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinde, çocukluk hayallerini gerçekleştirerek tekne üretimine başlayan iki kardeş, ürettikleri ilk yatı Yalova'da denize indirecek.
Babaları ve amcalarının desteğiyle firma kurup üretime başlayan Furkan (20) ve ağabeyi Alper Avcı (22), yaklaşık 2 yıllık AR-GE çalışmasının ardından ilk yat prototipini bitirme aşamasına geldi.
12 metre uzunluğundaki yatın, son kontroller yapıldıktan sonra 11 Ağustos’ta Yalova’da suya indirilmesi planlanıyor.
Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Avcı, gazetecilere, prototipin 8 ayda tamamlandığını söyledi.
Çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Avcı, "Şu anda üretimimizde 5 teknemiz mevcut." dedi.
Avcı, 18 metrelik yat projelerinin de olduğunu sözlerine ekledi.