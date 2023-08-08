Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bursa'da bir evden iki kamyon çöp çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da bir evden iki kamyon çöp çıkarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA (AA) - Bursa'da çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayetçi olduğu ev, mahkeme kararıyla boşaltılarak temizlendi.

        Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Elmasbahçeler Mahallesi'nde G.B'nin tek başına yaşadığı müstakil evden çevreye kötü kokular yayılması üzerine komşuları hakkında savcılığa şikayette bulundu.

        Alınan mahkeme kararıyla adrese giden Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, "çöp ev"den 2 kamyon dolusu eşya çıkardı.

        Temizlenen ev, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince ilaçlandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Minik Zeynep'in ölümünde kusurlu bulunan sürücüye tahliye!
        Minik Zeynep'in ölümünde kusurlu bulunan sürücüye tahliye!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek

        Benzer Haberler

        İnegöllü girişimci iki kardeş ürettikleri ilk yatı denize indirmeye hazırla...
        İnegöllü girişimci iki kardeş ürettikleri ilk yatı denize indirmeye hazırla...
        Bursa'da dijital takiple kaçak hafriyat dökümünden kaynaklı çevre kirliliği...
        Bursa'da dijital takiple kaçak hafriyat dökümünden kaynaklı çevre kirliliği...
        Kum yüklü kamyon ile mermer blok taşıyan TIR çarpıştı; şoförler yaralandı
        Kum yüklü kamyon ile mermer blok taşıyan TIR çarpıştı; şoförler yaralandı
        Bursa'da kum yüklü kamyonla blok mermer taşıyan tır çarpıştı, sürücüler ağı...
        Bursa'da kum yüklü kamyonla blok mermer taşıyan tır çarpıştı, sürücüler ağı...
        Bursa'da sanayiye kalifiye eleman yetiştiren vakıf, Hatay'da eğitim kampüsü...
        Bursa'da sanayiye kalifiye eleman yetiştiren vakıf, Hatay'da eğitim kampüsü...
        Anadolu Ajansının kuruluş hikayesi beyaz perdeye taşınıyor
        Anadolu Ajansının kuruluş hikayesi beyaz perdeye taşınıyor