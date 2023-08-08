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        Bursa'daki kazada hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri defnedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 19:19
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        Bursa'daki kazada hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri defnedildi
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        BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki kazada hayatını kaybeden gençlerden 2'sinin cenazeleri toprağa verildi.

        Onur Şenol'un (21) cenazesi Gemlik Asım Kocabıyık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gemlik Mezarlığı'nda defnedildi.

        Törene, gencin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda kişi katıldı.

        Kazada yaşamını yitiren Eren Kaya'nın cenazesi de Veysel Karani Camisi'nde ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaşın katıldığı ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

        Abidin Çavdar'ın cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.

        Bursa-Yalova kara yolunda dün akşam saatlerinde Orhangazi istikametinde seyreden Abidin Çavdar yönetimindeki 16 BAD 950 plakalı otomobil yol kenarındaki toprak alana girerek takla atmıştı. Kazanın şiddetiyle araçta bulunan Çavdar, Eren Kaya (21), Onur Şenol (21) hayatını kaybetmişti. Berke Candarı ise yaralanmıştı.

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