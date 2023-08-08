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        Bursa'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 20:18
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        Bursa'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde minibüsün traktörle çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

        Ali Osman Z. idaresindeki 54 RB 654 plakalı minibüs, İznik-Adapazarı kara yolu Hocaköy mevkiinde Seyfettin A'nın kullandığı 16 DN 577 plakalı traktörle çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile minibüsteki Selma Z. ve Belma Ş. ile traktördeki Berat A, yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan Seyfettin A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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