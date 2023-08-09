Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bursa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Balıkesir-Bursa kara yolunda seyreden N.K. idaresindeki 34 VR 3009 plakalı otomobil, Mustafakemalpaşa ilçesi Taşköprü Mahallesi civarında kontrolden çıkarak yol ortasındaki bariyerlere çarptı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Balıkesir İtfaiyesi Susurluk Grup Amirliği ekiplerince araçtan yaralı çıkarılan sürücü N.K. ile T.K. ve S.F.K, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Çeşme'de kaybolan Eren için kaygılı bekleyiş!
        Çeşme'de kaybolan Eren için kaygılı bekleyiş!
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        Konserleri iptal oldu
        Konserleri iptal oldu
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        Boşanma aşamasında sokakta darp etti!
        Boşanma aşamasında sokakta darp etti!
        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı
        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        ‘X’, neden İngilizce'deki en güçlü harf olabilir?
        ‘X’, neden İngilizce'deki en güçlü harf olabilir?
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de

        Benzer Haberler

        "76. Harmancık Panayırı" 15 Ağustos'ta başlayacak
        "76. Harmancık Panayırı" 15 Ağustos'ta başlayacak
        Bursa'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Bursa'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Kum yüklü kamyon ile mermer blok taşıyan TIR çarpıştı; şoförler yaralandı (...
        Kum yüklü kamyon ile mermer blok taşıyan TIR çarpıştı; şoförler yaralandı (...
        Bursa'daki kazada hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri defnedildi
        Bursa'daki kazada hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri defnedildi
        Bursa´daki kazada ölen 3 genç, eğlenmeye gidiyormuş (2)
        Bursa´daki kazada ölen 3 genç, eğlenmeye gidiyormuş (2)
        Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu görevine başladı
        Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu görevine başladı