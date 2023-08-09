Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu görevine hızlı başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu görevine hızlı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA (AA) - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevine yeni atanan Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, polis merkezlerine ziyaretlerde bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zaimoğlu, gece saatlerinde Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Kestel İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı Polis Merkez Amirliklerini denetledi.

        Polis Merkez Amirliğinde görevli personele, "Kendi aileniz polis merkezine müracaat ettiğinde ailenize nasıl davranılmasını istiyorsanız gelen vatandaşlarımıza aynı şekilde davranın." talimatını veren Zaimoğlu, polis merkezine gelen vatandaşların taleplerini dinledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        Benzin bidonu mutfakta alev alınca facia yaşandı!
        Benzin bidonu mutfakta alev alınca facia yaşandı!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Takipçisini ifşa etti
        Takipçisini ifşa etti
        Yol kavgasından evlilik teklifi çıktı
        Yol kavgasından evlilik teklifi çıktı
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Hakim Ziyech bombası
        Hakim Ziyech bombası
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?

        Benzer Haberler

        Bursa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bursa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        "76. Harmancık Panayırı" 15 Ağustos'ta başlayacak
        "76. Harmancık Panayırı" 15 Ağustos'ta başlayacak
        Bursa'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Bursa'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Kum yüklü kamyon ile mermer blok taşıyan TIR çarpıştı; şoförler yaralandı (...
        Kum yüklü kamyon ile mermer blok taşıyan TIR çarpıştı; şoförler yaralandı (...
        Bursa'daki kazada hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri defnedildi
        Bursa'daki kazada hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri defnedildi
        Bursa´daki kazada ölen 3 genç, eğlenmeye gidiyormuş (2)
        Bursa´daki kazada ölen 3 genç, eğlenmeye gidiyormuş (2)