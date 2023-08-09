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        İnegöl Belediyesinden "barınak görevlisinin köpeklere ateş ettiği" paylaşımlarıyla ilgili açıklama:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 23:20
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        İnegöl Belediyesinden "barınak görevlisinin köpeklere ateş ettiği" paylaşımlarıyla ilgili açıklama:
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        BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde barınak görevlisinin yemleme sırasında hayvanlara silahla ateş ettiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerin 7 yıl önce yaşanan bir olayla ilgili olduğu bildirildi.

        İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamada, olayın 2016 yılında yaşandığı, barınak görevlisinin yemleme sırasında birbirine zarar veren köpekleri ayırmak amacıyla sadece ses çıkaran gerçek olmayan silahla ateş ettiği görüntüleri yeni yaşanmış gibi lanse edildiği bildirildi.

        O dönem ilgili kişinin işten çıkartıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Algı yaratmak adına 'yeni' yaşanmış gibi videoları paylaşan hesaplar hakkında adli işlem başlatılacaktır. O dönemki haberlere de yansıyan görüntüler hakkında gerekli açıklamalar zaten yapılmış ve kişinin iş akdine son verildiği iletilmiştir. Sadece birkaç saniyelik görüntüyü izleyip zehir zemberek yorum yapan kişileri de bölgenin en donanımlı bakım merkezimiz olan İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimizi ziyaret edip, sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarımızı canlı bir şekilde görmelerini öneririz."

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