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        Bursa'da 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 08:17
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        Bursa'da 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Bursa-Ankara kara yolu Orhaniye Mahallesi'nde, İ.G. yönetimindeki 34 CHL 740 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Z.O. idaresindeki 16 ANH 309 plakalı otomobile, ardından D.A'nın kullandığı 34 EV 5646 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle İ.G. yönetimindeki araç takla attı. Kazada sürücüler İ.G. ve Z.O ile diğer araçlardaki S.Ö, Ö.K. ve E.G. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

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