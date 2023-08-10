Mudanya'da trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hasanbey Mahallesi Şehit Hakan Tağmaç Caddesi'nde bulunan çocuk parkının önünde bisikletiyle gezen Süleyman A. (13), ara yoldan çıkan R.Ç. idaresindeki 16 JU 981 plakalı araçla çarpışması sonucu yaralandı.

Diğer kaza ise Mudanya'dan Bursa istikametine giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 16 NSJ 35 plakalı aracın, A.A. (72) idaresindeki 16 AAV 434 plakalı motosiklete çarpması sonucu yaşandı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Her iki kazada da çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Süleyman A, Mudanya Devlet Hastanesine kaldırırken, motosiklet sürücüsü A.A. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.