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        Bursa'da kazada savrulan kamyonetin çarptığı yaya öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 09:15
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        Bursa'da kazada savrulan kamyonetin çarptığı yaya öldü
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        BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki kamyonete çarptığı kazada, kaldırımda yürüyen kişi kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

        Yunus K. idaresindeki 41 AGJ 789 plakalı hafif ticari araç, Eski Pazar Caddesi'nde rampadan inerken park halindeki 16 F 7910 plakalı kamyonete çarptı.

        Kazanın şiddetiyle savrulan kamyonet, kaldırımda yürüyen Ercan Karaaslan'a (47) çarptı. Kamyonet ile bina arasında sıkışan 2 çocuk babası Karaaslan, olay yerinde öldü.

        Karaaslan'ın cesedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Gemlik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Polis ekipleri, sürücü Yunus K'yi gözaltına aldı.

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