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        BUÜ'lü akademisyenin projesiyle antik kent tapınağının bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarılacak

        Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki turistik Gölyazı Mahallesi'nde bulunan ve Apollon'a adandığı değerlendirilen tapınağa yönelik hazırlanan arkeolojik projeyle, kutsal alanın bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 11:58
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        BUÜ'lü akademisyenin projesiyle antik kent tapınağının bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarılacak
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        BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki turistik Gölyazı Mahallesi'nde bulunan ve Apollon'a adandığı değerlendirilen tapınağa yönelik hazırlanan arkeolojik projeyle, kutsal alanın bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarılması hedefleniyor.

        Bursa Uludağ Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Şahin tarafından hazırlanan "Antik Kentlerin Kurulmasında İnancın Rolü: Apollonia A.R. Örneği" isimli proje, BUÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün Araştırma Üniversiteleri Destek Projesi (ADEP) kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

        Cumhurbaşkanlığı kararlı kazılar kapsamına 2022 yılında alınan Gölyazı Apollonia ad Rhyndacum Kenti kazı çalışmalarının bir bölümünü de "Kız Ada" olarak isimlendirilen Apollon Kutsal Alanı'nda yapılan çalışmalar oluşturuyor. Prof. Dr. Derya Şahin, hazırladığı proje ile tapınak ve etrafında var olduğu tahmin edilen stoa ile tonozlu yapılar hakkında detaylı bilgilere ulaşmayı hedefliyor.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şahin, amaçlarının, kutsal alanın ve tapınağın mimarisini, buluntularını araştırmak, evrelerini tespit etmek ve kentin kuruluşunda inancın rolünü ortaya koymak olduğunu ifade etti.

        Elde edilen verileri bilim dünyası, orada yaşayan halk ve ziyaretçilerin de paylaşımına açacaklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

        "Kısa zamanda yaptığımız çalışmalarla, tapınaktaki duvarların özelliklerine bakarak Arkaik Döneme kadar gidebilen ve değişik zaman dilimleri içerisinde genişletilerek daha geniş bir tapınağın bulunduğunu tespit ettik. Tapınağın üst mimari elemanlarına; korniş buluntularına ait mimari parçalar açığa çıktı. Projenin ilerleyen aşamasında tapınak ve etrafında var olduğu tahmin edilen stoa ile tonozlu yapılarla ilgili detaylı verilere ulaşmayı hedefliyoruz."

        Şahin, 3 yıl sürecek proje için 400 bin lira destek sağlandığını da aktardı.

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