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        Bursa Valiliğinden "Nilüfer Müzik Festivali" açıklaması:

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 14:28
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        Bursa Valiliğinden "Nilüfer Müzik Festivali" açıklaması:
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        BURSA (AA) - Bursa'da, Nilüfer Belediyesince 1-3 Eylül'de düzenlenmesi planlanan "Nilüfer Müzik Festivali"ne yasak getirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

        Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Nilüfer Müzik Festivali'ne yasak" başlıklı haberle ilişkin bazı konuların kamuoyuyla paylaşılması gerektiği belirtildi.

        Nilüfer Balat Atatürk Ormanı'nda yapılması planlanan festivalle ilgili olarak emniyet personeli görevlendirilmesi, güvenlik ve trafik tedbirleri alınmasının talep edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Söz konusu talep üzerine Nilüfer Kaymakamlığımızca festival düzenlenecek alanın orman alanı içerisinde bulunması nedeniyle başta orman yangınlarının önlenmesi olmak üzere, vatandaşlarımızın yaşayabileceği olumsuzluklara karşı asayiş, güvenlik, trafik ve alanda tahliye yollarının açık tutulması ve ilgili mevzuatlarda belirtilen hususlarda gerekli önlemlerin alınmak kaydıyla festivalin düzenlenmesi uygun görülmüştür. Konuyla ilgili olarak kamuoyuna yansıyan, festivalin Valiliğimizce yasaklandığına ilişkin haber, yorum ve açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır."

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