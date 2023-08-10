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        Bursa'ya kazandırılan 37 dönümlük Osmangazi Meydanı açılış için gün sayıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 16:21
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        Bursa'ya kazandırılan 37 dönümlük Osmangazi Meydanı açılış için gün sayıyor
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        BURSA (AA) - Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından kentsel tasarım projesi kapsamında kente kazandırılan Osmangazi Meydanı yakında hizmete açılacak.

        Bursa'nın merkezinde 100'den fazla çöküntü binanın kamulaştırılmasıyla elde edilen 37 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Osmangazi Meydanı, birçok fonksiyonu içinde barındırıyor.

        Vizyon proje, özellikle yerin 24 metre altındaki 2 bin araçlık otoparkıyla, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki araç yoğunluğunu azaltarak, şehir içi trafiğin rahatlamasını sağlayacak.

        Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, düzenlediği basın toplantısında, meydan inşaatında artık sona gelindiğini ifade ederek, alanın 2 bin araçlık otoparkı, meydanı, cami ve sosyal alanlarıyla kente vizyon kazandıracağını kaydetti.

        Dündar, Osmangazi Meydanı'nın bulunduğu konumun imar planlarında 5 emsal ticari bir alan olarak Bursa'nın en yoğun noktası olduğunu vurgulayarak, "Bu önemli bölgeye yapılacak proje için anket düzenlediğimizde büyük bir çoğunlukla meydan projesi öne çıktı. Biz de bu yönde çalışmalarımıza başladık. Bu bölgenin kamulaştırması için o dönemin şartlarında 200 milyon lira ödeme yaptık. Çöküntü bölgedeki 105 adet binayı kamulaştırdık. Şehrin geleceği adına böylesine çok fonksiyonlu bir projeyi hayata geçirdik." dedi.

        Projenin birinci etabının tamamlandığını ve kısa süre sonra da hizmete açılacağını anlatan Dündar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İkinci etabın kamulaştırma çalışmaları da son aşamaya geldi. Yakın bir zamanda ikinci etabın da projesi uygulanacak. Osmangazi Meydanı, bütünüyle vatandaş odaklı bir proje olarak ortaya çıktı. Vatandaşlarımız araçlarını buraya park ederek, yaya olarak çarşıya ve şehir merkezine çıkabilecekler. Meydan bölümünde vatandaşlarımızın güneşten ve yağmurdan korunabileceği bir çatı sistemi uyguladık. Geleneksel Bursa revaklarının modern çizgisini buraya yansıttık. Bu bir kentsel dönüşüm çalışmasıdır. Bursa'mızın yıllardır çöküntü olan bölgesine yeni bir fonksiyon kazandırarak şehrin geleceğine yön veren, gelişimine katkı sağlayacak bir proje oldu. Tarihi şehir ile eski şehri bütünleştiren bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu proje, diğer eskiyen çöküntü olan bölgelere de öncü olacaktır."

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