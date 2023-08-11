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        Bursa'da kas ve eklem ağrılarının tedavisinde tıbbi çamur uygulanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 11:06
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        Bursa'da kas ve eklem ağrılarının tedavisinde tıbbi çamur uygulanıyor
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        BURSA (AA) - Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde kireçlenme, eklem rahatsızlığı, fıtık ve romatizma gibi hastalıklardan kaynaklı ağrıların tedavisini destekleyici tıbbi çamur uygulaması yapılıyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar'dan hastaneye özel olarak getirilen "peloid" tıbbi çamur, boyun ve bel fıtığı ile kireçlenme gibi rahatsızlıkları bulunan, kas ağrısı çeken hastalara uygulanıyor.

        Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji hekimi tarafından tedavinin amacına göre çamurun sıcaklık derecesi, uygulama bölgesi ve uygulama biçimi belirleniyor. 40-45 derece sıcaklıkta ısıtılan çamur 1,5-2 santimetre tabaka halinde hastanın tedavi bölgesine sürülüyor. Hastalar, 30 dakika istirahat ettikten sonra bölgeyi temizleyerek hastaneden ayrılıyor. Tıbbi çamur, 10 ila 15 seans tatbik ediliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen hastanede görevli Fizyoterapist Müzeyyen Kaya, çamurun kalsiyum, sodyum, sülfat, klorür gibi zengin mineraller içerdiğini, kremsi yapısı sayesinde deriden kolayca emilebildiğini bildirdi.

        Araştırmalarda çamurun ağrı kesici, iltihap önleyici, kas gevşetici ve esneklik kazandırıcı özelliğinin görüldüğünü aktaran Kaya, şunları kaydetti:

        "Tıbbi çamurumuz kas ve iskelet sistemi hastalıkları, kronik ağrı durumları, romatizmal hastalıklar, ankilozan spondilit (omurga ya da bel romatizması), eklem hastalıkları, omurganın dejeneratif (hücre zedelenmesi) hastalıkları, bel fıtığı, boyun fıtığı tedavisi, osteoporoz, fibromiyalji (kas ağrısı) sendromu, spor yaralanmaları yanı sıra nörolojik hastalıklar sonrası rehabilitasyon amacıyla da kullanılabilir. Günümüzde giderek artan hasta talebi, hasta tedavilerinde görünen olumlu sonuçlar ve hasta memnuniyeti çamur ünitelerinin giderek yaygınlaşacağını gösteriyor."

        Bir süredir bel ve ayak ağrısından yakınan 61 yaşındaki Fitnet Eser de ilk seansın ardından çamur tedavisinden fayda gördüğünü belirtti.

        Ağrılarından dolayı daha önce dizlerini bükemediğini aktaran Eser, "Şu an rahatlıkla dizlerimi bükebiliyorum. Belimden aşağı ağrılarım yok oldu. Henüz bir seans tedavi aldım fakat faydasını gördüm. Bütün hastane personelinden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

        Dizlerinde 13 yıldır kireçlenme, ayaklarında ağrı ve kasılmalar olduğunu, bu sebeple günlük yaşamda zorlandığını bildiren 68 yaşındaki Mustafa Eser ise "Ayaklarım açılıp kapanmakta zorluk yaşadığım için sofrada bile oturup yemek yiyemiyordum. Burada 15 gündür çamur tedavisi alıyorum, ayaklarımı epey rahatlamış hissediyorum. Şu an ayaklarımı istediğim gibi açıp kapatabiliyorum." açıklamasını yaptı.

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